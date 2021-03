Duizenden bijstandsontvangers gedupeerd door gemeenten en deurwaarders

Tussen de tienduizend en vijftienduizend bijstandsontvangers zijn in verdere financiële moeilijkheden geraakt door een fout bij ruim 200 gemeenten. Ze liepen daardoor tientallen euro’s per maand mis, dat meldt de NOS op basis van een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Volgens die organisaties is de urgentie van het probleem “zeer hoog”. Bij duizenden mensen is het al vrijwel zeker dat ze geen geld terugkrijgen.

Het probleem begint bij de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het uitkeren van de bijstand. Meer dan 200 daarvan verzuimden de vakantietoeslag die bij de bijstandsuitkering hoort door te geven aan de polisadministratie van het UWV. Die administratie wordt weer door deurwaarders gebruikt om te bepalen wat de beslagvrije voet is van een schuldenaar, oftewel het bedrag waar schuldeisers vanaf moeten blijven zodat er voldoende geld overblijft voor het levensonderhoud. Vanwege het verkeerd doorgegeven bedrag, konden deurwaarders veel meer geld innen dan wettelijk is toegestaan.

Middels een rekenvoorbeeld uit het document van VNG en KBvG laat de NOS zien wat hiervan het gevolg is:

Er staat een rekenvoorbeeld in het document van VNG en KBvG. Een alleenstaande krijgt bijvoorbeeld 1022 euro per maand, plus 53 euro vakantietoeslag, dus in totaal 1075 euro. Deurwaarders moeten van 95 procent van dat bedrag afblijven, op de rest mogen ze beslag leggen. 95 procent van 1075 is 1021 euro. Deurwaarders zouden dus 1075-1021=54 euro moeten krijgen. Maar de gemeenten geven het bedrag zonder vakantieslag door: 1022 euro, 95 procent daarvan is 971 euro. Daardoor lijkt het voor de deurwaarder dat het bedrag boven die 971 voor hen is en innen ze 104 euro, in plaats van 54. Dat is dus 50 euro te veel.

De KBvG zegt naar manieren te zoeken om het teveel geïnde geld terug te laten storten naar de gedupeerden. Het geld dat al is doorbetaald aan schuldeisers kan niet worden teruggevraagd, dus dat is voor de bijstandsontvangers sowieso verloren. De beroepsvereniging van deurwaarders zegt daarnaast ook dat de fout niet is veroorzaakt door de deurwaarders en dat er alleen zal worden gevraagd of er geld kan worden teruggestort, als gedupeerden daar zelf om vragen. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden vindt dat deurwaarders zelf hadden kunnen weten dat ze teveel inden en nu de verantwoordelijkheid hebben de komende maanden geen afdracht te laten plaatsvinden ter compensatie.

Uit de informatie in het document in handen van de NOS blijkt dat het probleem mogelijk nog veel groter is dan nu bekend. Het ministerie gaat onderzoeken of ook andere uitkeringsverstrekkers of werkgevers die gegevens moeten doorgeven aan het UWV deze fout hebben gemaakt.