Duizenden deelnemers aan verboden corona-demonstratie Amsterdam

Een verboden corona-demonstratie in Amsterdam is zondagmiddag toch van start gegaan. Volgens de organisatoren kwamen de demonstranten ‘voor een kop koffie’ naar het Museumplein, een veelgebruikte smoes voor demonstratiebijeenkomsten. Zondag waren er enkele duizenden aanwezigen in de binnenstad die vervolgens in stoet door de binnenstad wilden lopen. De talloze aanwezige ME’ers en marechaussees besloten op te treden. Burgemeester Femke Halsema heeft inmiddels een noodbevel afgegeven voor het Museumplein, wat inhoudt dat niemand het plein nog op mag. Bij de demonstratie waren ook deelnemers die de door de NSB gebruikte prinsenvlag bij zich droegen.

❗De burgemeester heeft zojuist een noodbevel afgegeven voor het Museumplein, dat betekent dat niemand zich meer op het plein mag begeven. De politie treedt gefaseerd op tegen personen die het demonstratieverbod negeren. Iedereen moet het Museumplein verlaten. — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 2, 2022

Het Parool meldt:

Tegen 13.00 uur wordt de sfeer steeds onrustiger. Het publiek staat te joelen, terwijl de politie hen oproept het plein te verlaten in de richting van de Van Baerlestraat. Velen gaan inderdaad naar de Van Baerlestraat, waar een linie van politiebussen staat. De situatie is explosief.

AT5 laat ondertussen weten dat de demonstranten tegen alle waarschuwingen in toch in stoet vertrekken, waarop de politie besloot in te grijpen. Op Twitter beschrijft een aanwezige hoe ‘de eerste klappen zijn uitgedeeld door de ME, maar mensen roepen op er doorheen te lopen’.

#Museumplein Mensen lopen nu van het plein af, maar mogen niet doorlopen en de eerste klappen zijn uitgedeeld door de ME maar mensen roepen op er door heen te lopen https://t.co/MR9YqpanDO pic.twitter.com/z8Q31jfr03 — ItismePatty (@itisme_Patty) January 2, 2022

Demonstranten lopen toch in stoet, politie treedt ophttps://t.co/NasU92AnwP pic.twitter.com/70IToKlncW — AT5 (@AT5) January 2, 2022

De demonstratie is een initiatief van actiegroep Samen voor Nederland. Forum voor Democratie zou aanvankelijk ook aanwezig zijn op de verboden demonstratie, maar na kritiek op sociale media heeft die partij besloten naar het Westerpark te trekken in plaats van het Museumplein. De ME had eerder laten weten te staken tijdens de demonstratie om aandacht te vragen voor capaciteitsproblemen. De staking werd wel gehouden, maar werd vroegtijdig beëindigd zodat de agenten aanwezig konden zijn bij de demonstratie.