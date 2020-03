Duizenden Duitsers de straat op: open EU-grenzen voor vluchtelingen

In Berlijn, Hamburg en Potsdam zijn dinsdagavond duizenden Duitsers de straat opgegaan. Zij willen dat de Europese Unie de grens met Turkije opent, zodat vluchtelingen veilig de oversteek kunnen maken. De organisator van de demonstraties, Seebrücke, schat dat er in Berlijn 8.000 mensen deelnamen aan het protest.

De demonstranten verzamelden zich voor het Kanzleramt, waar zij van bondskanselier Angela Merkel eisten dat ze haar vluchtelingenstandpunt aanpast. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken plaatste ongeveer tegelijkertijd twee tweets in het Arabisch. In de berichten ontraadt het ministerie migranten om vanuit Turkije de grens over te steken.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر:

نحتاج إلى النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سوف ندعم اليونان بكل ما أوتينا من قوة في هذا الصدد. إن حدود أوروبا ليست مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا، وينطبق هذا على حدودنا الألمانية أيضًا. — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) March 3, 2020

“We hebben orde nodig aan de buitengrenzen van de EU”, verklaart Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. “We zullen Griekenland daarbij helpen. De Europese grenzen zijn niet open voor de vluchtelingen uit Turkije en dat geldt ook voor onze Duitse grenzen.”

Foto: Seebrücke Berlin