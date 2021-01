Duizenden feestvierders op Franse raveparty, politie staat machteloos

Een raveparty in de Franse gemeente Lieuron in Bretagne heeft 2.500 mensen getrokken. Het feest vond plaats in een lege hangar van een transportbedrijf. Vanwege de hoge opkomst kon de politie het feest niet stilleggen, meldt de VRT.

Een helikopter zou volgens verschillende Franse media opgestegen zijn om het exacte aantal aanwezigen in te schatten. Op sociale media, en dan vooral op Snapchat, circuleren beelden van het gebeuren: een massa mensen viert oudejaarsnacht zonder de coronamaatregelen te respecteren.

De bezoekers kwamen volgens de politie uit het hele land en het buitenland. Feestvierders bekogelden agenten op straat met stenen. Daarbij raakten drie agenten lichtgewond. Ook ging een politieauto in vlammen op.

Lieuron, Ille-et-Vilaine, cette nuit. Ue fête clandestine rassemble près de 2000 personnes, un véhicule de gendarmerie est incendié. Pendant ce temps sur Snapchat… pic.twitter.com/CeREk9laH3 — Benjamin Fontaine (@BenjFontaine) January 1, 2021