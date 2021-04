Duizenden geheime MH17-tapes wijzen opnieuw naar Kremlin als dader

Uit duizenden geheime tapes in handen van Nieuwsuur blijkt opnieuw dat Rusland achter de aanslag op vlucht MH17 zit. De tapes zijn opnamen van telefoongesprekken van een van de hoofdverdachten, de Russische generaal Sergej Doebinski. Daaruit blijkt ook dat hij urenlang in de waan was dat zijn handlangers een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden neergehaald.

De duizenden afgeluisterde telefoongesprekken zijn gevoerd in de maanden juli en augustus 2014, de periode voor, tijdens en na de aanslag op vlucht MH17. Doebinski was destijds hoofd van een Russische spionage- en verkenningseenheid. Op 17 juli, de dag dat vlucht MH17 wordt neergehaald, spreekt Doebinski veel over de Buk-raket die bij de aanslag wordt gebruikt. Minder dan een half uur nadat het vliegtuig met 298 inzittenden, waaronder 196 Nederlanders, uit de lucht is geschoten, hoort Doebinski het nieuws.

Bijna twee uur later ontdekt Doebinski dat het niet om een Oekraïens gevechtsvliegtuig gaat, maar om een Boeing. Als hij zijn handlangers belt en om opheldering vraagt, veranderen die hun verhaal: namelijk dat het gevechtsvliegtuig de Boeing aanviel, en de separatisten vervolgens het gevechtsvliegtuig. Dat is ook het verhaal dat het Russische ministerie van Defensie in eerste instantie vertelt. Een leugen, zo blijkt later. Er was geen enkel ander vliegtuig in de buurt van MH17 ten tijde van de aanslag. Later verandert het Kremlin het verhaal naar een aanslag met een Oekraïense Buk, maar in geen van de gesprekken met Doebinski wordt daar ook maar iets over gezegd.

Dat Doebinski niet wist waar de Buk-raket op was afgevuurd, maar volgens het Openbaar Ministerie niet uit voor de beschuldiging van de aanslag op een vliegtuig en de moord op de inzittenden. Uit de gesprekken wordt ook duidelijk dat de Buk-installatie nog urenlang na de aanslag in het gebied is en midden in de nacht terug naar Rusland wordt gereden. Zowel Doebinski als de Russische minister van Defensie Girkin hebben al die tijd geen idee waar de installatie is.

In de uitzending van 11 april toont Nieuwsuur een reconstructie op basis van de geheime tapes van wat er rondom de aanslag allemaal op de grond gebeurde. Daaruit blijkt ook dat de separatisten onderling met elkaar afrekenen ‘en hoe intimidatie en diefstal tot de dagelijkse praktijk behoorden’. Ook wordt duidelijk dat de invloed van Moskou op de separatisten vanaf juli 2014 steeds groter wordt en dat het Kremlin zich vanaf dat moment bemoeit met militair-strategische beslissingen.

