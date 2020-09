Duizenden handtekeningen voor petitie voor eerlijk proces Clarice Gargard

‘Het OM zwichtte voor een extreem-rechts gemotiveerde campagne.’ Dat schrijft een onafhankelijke groep steunbetuigers van journalist en oud-Joop-redacteur Clarice Gargard, die naar aanleiding van een live-verslag van een anti-zwarte pieten demonstratie in 2017 ruim zevenduizend haatberichten kreeg. De groep heeft een petitie in de vorm van een formele open brief aan het OM gepubliceerd, om te pleiten ‘voor een eerlijk proces’ voor Gargard. De petitie werd in twee dagen tijd meer dan tienduizend keer ondertekend.

De haatberichten die Gargard kreeg variëren van snoeihard racisme tot doodsbedreigingen. Deze week staan 25 daders terecht voor intimidatie, haat en het oproepen tot geweld. In aanloop hiernaartoe bereidde Gargard met officier van justitie Jacobien Vreekamp het proces voor, maar zondagavond werd Vreekamp plots van het proces gehaald en vervangen. Volgens het Openbaar Ministerie wegens belangenverstrengeling van Vreekamp. Zowel Gargard als haar advocaat Sidney Smeets werden niet geïnformeerd door het OM, maar moesten dit in de media vernemen. Ook het statement dat Gargard in de rechtszaal mocht houden werd om onduidelijke redenen afgeblazen.

Intersectioneel feministisch mediaplatform Lilith schreef daarover:

De afgelopen week is er binnen media veel te doen geweest rondom de Officier van Justitie wier handtekening staat onder het voorwaardelijk sepot in de zaak tegen Akwasi. Deze Officier van Justitie was in het verleden bestuursvoorzitter van het Meldpunt Discriminatie. Gelijktijdig met haar nam ook anti-racisme activist Mitchell Esajas, bekend van onder meer KOZP, zitting in het bestuur. Na berichtgeving hierover van anonieme en extreemrechtse Twittertrollen, besloten media dat bericht over te nemen, insinuerende dat mevrouw Vreekamp bevooroordeeld zou zijn in de zaak tegen Akwasi, omdat zij tegen discriminatie is.

Toevalligerwijze behandelde deze Officier van Justitie ook de zaak waarin Clarice Gargard benadeelde is. Hoewel de zaken niks met elkaar te maken hebben, werd mevrouw Vreekamp op zondagavond – na twee jaar aan deze rechtszaak te hebben gewerkt – van de zaak gehaald.

Via de petitie wordt het College van Procureurs-Generaal van het OM opgeroepen om Vreekamp weer terug te brengen in deze strafzaak. De steunbetuigers roepen het OM op ‘alsnog de verbinding te zoeken om het geschonden vertrouwen te herstellen’.