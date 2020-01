Duizenden Iraniërs eisen vertrek ayatollah Khamenei

In Iraanse steden waaronder Teheran zijn protesten tegen het regime uitgebroken. De betogers reageren woedend na de erkenning dat het Oekraïense passagiersvliegtuig uit de lucht is geschoten door de Iraanse autoriteiten. Eerder ontkende de regering nog dat de Boeing uit de lucht was geschoten.

Burgers zijn boos dat de oorzaak van de crash dagenlang is stilgehouden en eisen gerechtigheid voor de slachtoffers. Onder de 176 inzittenden kwamen meer dan tachtig Iraniërs om bij de crash. Volgens analisten groeit de onvrede onder de bevolking. Eind 2019 waren demonstreerden Iraniërs wekenlang tegen de geestelijke en politieke elite. Tegen deze protesten werd destijds hard opgetreden. Volgens persbureau Reuters heeft het optreden van politie en leger aan meer dan 1500 mensen het leven gekost.

Demonstranten bij de Amirkabir-universiteit in Teheran:

Tijdens opstanden aan de Amirkabir-universiteit is de Britse ambassadeur opgepakt. Kort daarna werd hij vrijgelaten. In een verklaring noemde de Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken het een ernstige schending van het internationaal recht.

Het Iraanse persbureau Fars bevestigt de protesten in Teheran. Deelnemers spreken zich uit tegen de Revolutionaire Garde, die verantwoordelijk is voor het neerschieten van het toestel. Volgens het persbureau worden foto’s van de geliquideerde Soleimani verscheurd. Met traangas en waterkanonnen proberen de ordetroepen een einde te maken aan de opstanden. Op sommige beelden zijn schoten te horen. De betogers eisen het aftreden van de hoogste leider van het land, Ali Khamenei. Ze houden hem persoonlijk verantwoordelijk voor de fout waardoor de Boeing werd getroffen door het Iraanse luchtafweersysteem.

President Trump steunt de protesten en schreef in Farsi: “Jullie moed is inspirerend.”

