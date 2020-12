Duizenden melden zich om eieren te gooien naar nieuw standbeeld van Margaret Thatcher

Margaret Thatcher, de door vele Britten gehate premier die het neoliberalisme in Europa introduceerde, blijft de gemoederen bezighouden. Thatcher overleed in 2013 en haar aanhangers hebben het plan opgevat een enorm standbeeld voor haar op te richten. Aanvankelijk was de bedoeling het ruim zes meter hoge beeld bij het Britse parlement neer te zetten maar die plek werd met het oog op de te verwachten volkswoede minder geschikt geacht.

Nu wordt het 334.000 euro kostende beeld onthuld in Grantham, de geboorteplaats van de IJzeren Dame. Voor de onthulling wordt ruim 100.000 euro uitgetrokken, bijeen te brengen door het bedrijfsleven en particulieren. Volgens de plaatselijke politiek is het een manier om de rijke geschiedenis van Grantham te vieren. De politici hopen dat het feest veel toeristen zal trekken naar het gebied dat net als groet delen van Engeland zwaar getroffen is door de coronacrisis en het onvermogen van de conservatieve regering die te bestrijden.

Grote belangstelling is er in ieder geval maar dan een tikkeltje anders dan de gemeenteraad zich voorstelt. Op een Facebookpagina met het evenement ‘Eiergooi wedstrijd Thatcher standbeeld’ hebben al 14.000 mensen te kennen gegeven dat ze geïnteresseerd zijn in deelname. Zo’n 2500 anderen beloven reeds deel te nemen aan het spontane eiergooifestijn.

De organisator roept deelnemers op geld te schenken aan goede doelen en de grootste donor zal het eerste ei mogen gooien naar het standbeeld van de voormalige premier. Kass Arif, die verrast is door het enorme succes van zijn oproep, zegt een discussie los te willen maken over wie er geëerd worden met standbeelden. Hij stelt voor dat het beeld na de eiergooiwedstrijd wordt schoongemaakt “in de rivier”.