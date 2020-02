Duizenden Nederlanders via ‘stalkerware’ bespioneerd door (ex)geliefde

Duizenden Nederlanders worden met zogenoemde ‘stalkerware’ via hun telefoon bespioneerd door hun partner of ex. Met deze malware kan iemand WhatsApp berichten lezen en foto’s bekijken, zonder dat de ex-partner ook maar iets doorheeft, staat in een bericht van RTL Nieuws.

RTL Nieuws vroeg datagegevens op bij 15 antivirusbedrijven over de hoeveelheid geheime software-infecties in Nederland. Tussen 2018 en 2019 is het aantal meldingen van een paar honderd infecties gestegen naar meer dan 6500 gevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat niet iedereen gebruik maakt van een antivirusprogramma op de telefoon, en zich er niet eens bewust van zijn.

Tientallen bedrijven verkopen deze duistere software, voorzien van een gebruiksaanwijzing, met uitleg hoe je een telefoon hackt. Vaak wordt dit door bedrijven aan ouders verkocht als manier om hun kroost in de gaten te houden. Op websites van diezelfde bedrijven staat echter dat het stiekem ‘meelezen’ van gesprekken op dating-apps tot de mogelijkheden behoort.

Kan Jan en alleman werkelijk legaal dit soort stalkerware (ver)kopen? Gehackt door je partner: duizenden Nederlanders bespioneerd via stalkerware https://t.co/7nBUdtSdwg — Helmut Boeijen (@HelmutBoeijen) February 13, 2020

RTL Nieuws vroeg bij 15 antivirusbedrijven cijfers op over het aantal stalkerware-infecties in Nederland. Waren er in 2018 een paar honderd meldingen van infecties, in 2019 steeg het aantal naar meer dan 6500. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal veel hoger, omdat lang niet iedereen een antivirusprogramma op de telefoon laat draaien.

Er zijn tientallen bedrijven die stalkerware verkopen, compleet met handleiding waarin wordt uitgelegd hoe je een telefoon hackt. Sommige bedrijven prijzen het aan als een manier voor ouders om hun kind in de gaten te houden. Diezelfde bedrijven melden echter op hun website dat meelezen met gesprekken op dating-apps een optie is.

Hoe herken je stalkerware, hoe verwijder je het en hoe kun je jezelf beschermen? Samen met @SafetyNed maakte ik een handleiding:https://t.co/MIge8K9wyY pic.twitter.com/YV35JGF6yo — Daniël Verlaan (@danielverlaan) February 13, 2020

In de meeste gevallen installeert de (ex)partner de software zelf stiekem op de telefoon. Het gaat dan om een app die op de achtergrond blijft draaien en data doorstuurt naar de telefoon van de partner. De app wordt niet snel gedetecteerd, omdat deze onzichtbaar is in het app-overzicht.

Wel is er een verschil tussen de wijze waarop iPhones en Androidtoestellen worden besmet met stalkerware. Op smartphones met Android wordt vaak de virusscanner van Google Play uitgeschakeld, zodat soortgelijke apps kunnen worden geïnstalleerd die normaal gesproken tegen worden gehouden.

Bij iPhones gaat het installeren van stalkerware meestal via de iCloud. De hacker dient de inloggegevens van het slachtoffer te hebben om toegang te krijgen tot iCloud. Vervolgens maakt de stalkerware maakt alle data inzichtelijk.

Een andere mogelijkheid om een telefoon te hacken is via een computerverbinding. Stalkerware kan via een computerverbinding ook meer geavanceerde functies bieden. Zo kan de camera of micofoon op afstand ingeschakeld worden en kan de app zichzelf van de telefoon verwijderen.

Experts maken zich veel zorgen over de opkomst van deze duistere stalkerware. Met name omdat door het enorme aanbod aan kant-en-klare handleidingen die gemakkelijk te vinden en goedkoop te downloaden zijn. Zo wordt het jaloerse ex-liefjes wel zeer gemakkelijk gemaakt.