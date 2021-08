Duizenden op de vlucht voor branden rond Middellandse Zee

In de Zuid-Franse regio Var, boven Saint-Tropez, zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat er grote bosbranden woeden. 5000 hectare, een gebied met een omvang van 10.000 voetbalvelden, zou al verloren zijn gegaan. Een leger van 750 brandweerlieden strijd tegen de vlammen. Op beelden van France24 zijn de verwoestingen te zien.

Geen video? Klik hier.

In de regio verblijven veel – Nederlandse – vakantiegangers. Het AD interviewde enkele getroffenen:

De Tilburger Thijs de Groof en zijn gezin waren gisteravond minder gelukkig. Ze moesten worden geëvacueerd: ,,Dat was echt heel heftig’’, zegt hij. Thijs genoot van zijn twee weken vakantie op een camping in Cavalaire-sur-mer, vlakbij Saint-Tropez, toen er plotse ‘rare wolken’ overtrokken. ,,Ze hadden een zandkleur. Op een gegeven moment werd het pikdonker, omdat de zon werd afgeblokt. Het bleken aswolken van de bosbrand die verderop woedde.” Zo’n tien kilometer van de camping af stond een groot deel bos in brand. Omdat er harde wind stond, kwam het vuur met een gemiddelde van vier kilometer per uur richting de camping. ,,We werden gewaarschuwd door de campingleiding dat we gauw moesten pakken wat we nodig hadden en onze auto in moesten stappen richting het dorp. Daar werden we met een paar honderd man opgevangen in een dorpszaaltje, op elkaar geplakt op stoeltjes.”

De vuurzee wordt aangejaagd door de mistral. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zijn de omstandigheden om het vuur te bedwingen “zeer ongustig”. De bluswerkzaamheden worden daarbij ook nog eens gehinderd door vakantievierders, zoals op een video van de Burgerbescherming is te zien, waar mensen met een bootje varen in het gebied waar blusvliegtuigen hun water halen.

#MardiConseil 🔴🛩️ Vu aujourd'hui dans le golfe de #SaintTropez un bateau dans la zone d'écopage des #Canadair qui luttent contre les #FeuxDeForêt.

⚠️ Pour votre sécurité et celle de nos pilotes, soyez très prudents en vous éloignant de la zone de survol (500 mètres minimum) ! pic.twitter.com/1zXsAq5V3e — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 17, 2021

In Spanje zijn duizend mensen geëvacueerd uit een gebied ten westen van Madrid. Daar is 12.000 hectare, 24.000 voetbalvelden, verwoest door branden. Duizend brandweerlieden trachten het vuur te bedwingen. Het is de ergste brand van deze zomer.

Geen video? Klik hier.

In het noorden van Marokko woeden ook bosbranden, daar staat 200 hectare in brand. In buurland Algerije kwamen vorige week tientallen mensen om het leven bij bosbranden. Ook in Tunesië en Libië woeden grote branden.

Geen video? Klik hier.

Israël vraagt om internationale hulp bij de bestrijding van een brand in de buurt van Jeruzalem. Duizenden mensen moesten geëvacueerd worden. De brand, een van de grootste uit de geschiedenis, lijkt zich inmiddels niet meer uit te breiden maar de autoriteiten houden er rekening mee dat de situatie ieder moment kan veranderen.

Geen video? Klik hier.

In Griekenland braken maandag 45 nieuwe bosbranden uit, waaronder een grote bij Athene. Honderden mensen zijn in veiligheid gebracht.

Geen video? Klik hier.

En ook in Italië woeden iedere dag branden, zoals hier in Greci in het midden van het land.

Geen video? Klik hier.

De internationale Turkse zender TRT legt uit hoe bosbranden en de klimaatcrisis elkaar aanjagen. Door de bosbranden wordt het broeikaseffect versterkt en door de hogere temperaturen nemen bosbranden toe. Ook Turkije kampt deze zomer met enorme bosbranden.

Geen video? Klik hier.