Duizenden bezorgers Sandd verliezen baan, topvrouw PostNL grootverdiener

Door de overname van Sandd door PostNL verliezen duizenden Sandd-bezorgers hun baan. Veel bezorgers kunnen niet werken op de dagen of uren dat PostNL hen wil inzetten. Als gevolg daarvan lijkt voor zeker de helft van de 16.000 medewerkers van Sandd geen plaats te zijn bij PostNL, meldt de NOS.

De compleet andere manier van werken is voor veel bezorgers een reden om af te haken. Bij Sandd krijgen ze hun post thuis en mogen ze die tussen 07.00 en 21.00 uur bezorgen. Bij PostNL is veel minder vrijheid. Verschillende bezorgers die de NOS sprak, willen daarom een baan bij PostNL niet aannemen. Ze hebben bijvoorbeeld schoolgaande kinderen en willen alleen onder schooltijd werken.

De bestuursvoorzitter van PostNL, Herna Verhagen, zit er ondertussen warmpjes bij, zo blijkt uit cijfers van de FNV. Dinsdag om half tien had ze al net zoveel salaris ontvangen als iemand met het minimumloon in een heel jaar verdient.

Daarmee is ze overigens bij lange na niet de best betaalde CEO in Nederland. Dat is Ben van Beurden van Shell. Die had op Nieuwjaarsdag om 14.26 uur al het minimumjaarloon van 21.500 euro bruto binnen geharkt.

De FNV pleit ervoor om het minimumloon in Nederland te verhogen, naar 14 euro per uur. Nu bedraagt het minimumloon bij een 40-urige werkweek nog 9,54 euro. De afgelopen decennia is het minimumloon flink achtergebleven bij het gemiddelde salaris in Nederland. Bedroeg het minimumloon in 1968 nog 65 procent van het gemiddelde, inmiddels is dat nog maar 45 procent.

Door het bevriezen, verlagen en niet volledig indexeren

van het #minimumloon, is het minimumloon sterk achtergebleven.

Bij de invoering in 1968 bedroeg het minimumloon (gele lijn) circa 65% van het gemiddelde loon (blauwe lijn). Dat is inmiddels gedaald naar minder dan 45% pic.twitter.com/eEE4JPEi1y — Linda Vermeulen (@lindavvermeulen) January 7, 2020

cc-foto: Guillaume Vachey