Duizenden scholen dicht: leraren staken voor verlaging werkdruk

Leraren vanuit het hele land staken vandaag en morgen voor structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Zo zijn er marsen in Groningen, Rotterdam en Middelburg. Grote bijeenkomsten worden gehouden in De Kuip in Rotterdam en het Koning Willem II-stadion in Tilburg.

Duizenden scholen sluiten vandaag en morgen hun deuren. Attractieparken en musea maken daar gretig gebruik van en bieden tijdens de stakingsdagen fikse kortingen of gratis toegang aan scholieren en begeleiders.

De actievoerders lopen de Dam af om te beginnen aan hun mars door de stad. #onderwijsstaking pic.twitter.com/p0JzD9zY6O — ✨Raounak Khaddari (@Raounakk) January 30, 2020

Uit een enquête van de NOS onder ruim 3300 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, blijkt dat 90 procent van de scholen zegt dat er vandaag één of meer leraren zullen staken. Niet iedereen krijgt echter doorbetaald tijdens de landelijke staking. Ondervraagden die daarmee te maken hebben, noemen die keuze teleurstellend, en voelen zich niet gesteund door hun werkgever. “Waar is de steun? We staken niet voor onszelf, maar om ons vak naar behoren uit te oefenen”, zegt een van hen tegen de NOS.

Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs betreurt het dat schoolbesturen dit besluit nemen. “Daarmee voelen al die leraren, schoolleiders en klassenassistenten zich minder gesteund, en we merken dat dat hen raakt.” De Vries hoopt daarom dat de besturen op hun besluit terugkomen.

Stichting Fluvium is een van de schoolbesturen die zijn werknemers niet doorbetaald. Voorzitter Jeroen Goes staat achter het doel van de staking, maar denkt dat de demonstraties weinig zullen uithalen. “Er is net een cao afgesloten, en we weten dat de politiek waarschijnlijk niet opnieuw geld gaat vrijmaken. Je weet eigenlijk bij voorbaat al dat er niet het gewenste effect uitkomt.”

Volgens Jan de Vries van CNV komt de staking precies op het juiste moment. “Vandaag staakt al het onderwijzend personeel niet voor een betere cao, maar voor goede oplossingen voor de lange termijn. We staken niet voor vandaag of morgen, maar voor beter onderwijs in de toekomst.”

Iedereen die nu nog zegt “Maar ze hebben zoveel vakantie” moet dat (minimaal) 1000 keer opschrijven, als strafwerk, in schoonschrift, iedere dag, voor de rest van het jaar. Zal ze leren dat luie frame nog een keer te gebruiken. Zet ‘m op stakers!#onderwijsstaking — Marinus (@unreachableone) January 30, 2020

Minister Slob van Onderwijs begrijpt de zorgen van leerkrachten, maar zegt dat er geen extra geld komt om aan de eisen van de leraren in het primair- en voortgezet onderwijs te voldoen. Dit maakte hij duidelijk aan de vooravond van de tweedaagse landelijke onderwijsstaking.

Onderwijsbonden en veel oppositiepartijen eisten in november al “structureel” meer geld, voor een langere termijn. Slob had 460 miljoen euro ‘incidenteel’ toegezegd, maar dat is alleen voor 2020 en 2021. Met incidenteel geld kunnen de salarissen niet worden verhoogd en kunnen er geen onderwijsassistenten worden aangenomen, aldus de onderwijssector.

De minister zegt dat dit kabinet al veel extra geld heeft uitgetrokken, voor bijvoorbeeld een beter salaris in het primaire onderwijs. Sinds vorig jaar december is er een nieuwe cao voor het onderwijs. Daarin werd een loonsverhoging van 4,5 procent afgesproken voor al het onderwijspersoneel. Volgens veel stakers gaat het dan ook niet om salarisverhoging, maar om een structurele oplossing voor het lerarentekort, met minder werkdruk, kleinere klassen en minder administratie.

cc-foto: Twitter / HuizengavanderBruggen