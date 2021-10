Duizenden video’s van gruwelijke martelingen in Russische gevangenissen gelekt

Een mensenrechtenorganisatie die mishandelingen in Russische gevangenissen documenteert zegt duizenden video’s te hebben ontvangen waarop te zien is hoe weerloze gevangenen geslagen en gemarteld worden. Een aantal van de gruwelijke beelden zijn online verschenen. Op een ervan is te zien hoe een op bed vastgebonden gevangene door verschillende personen wordt verkracht met een groot voorwerp. Zijn mond wordt met een doek afgedekt om zijn schreeuwen van pijn te verstommen. De redactie van Joop heeft na het zien van – een deel van – de beelden besloten er niet naar te linken omdat deze te schokkend zijn.

Vladimir Osechkin, oprichter van de sinds 2011 actieve organisatie Gulagu.net, verklaart tegenover The Moscow Times dat het gaat om 40 gigabyte aan bestanden. Hij spreekt van “een ongekend lek dat het land zal schokken”. De martelingen worden onder meer uitgevoerd in een gevangenisziekenhuis in de stad Saratov. Osechkin zegt het materiaal, waarvan de authenticiteit niet door de Moscow Times is vastgesteld, te hebben ontvangen van een voormalig gevangene. Het zou gaan om een IT-expert die er in geslaagd is toegang te krijgen tot de computers van het gevangenissysteem. De beelden zijn gemaakt tussen 2018 en 2020. De klokkenluider, een Belarus, zou het land inmiddels hebben verlaten.

Gulagu.net wil de beelden de komende weken in delen openbaren via de app Telegram en heeft het materiaal ook doorgestuurd naar het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, kortweg ook wel het Comité ter preventie van martelingen (CPT) genoemd. Dat is een instelling van de Raad van Europa, waar bijna alle Europese staten, inclusief Rusland, bij zijn aangesloten.

Osechkin verliet Rusland in 2015 en verblijft nu in Frankrijk. De website van zijn organisatie werd afgelopen zomer geblokkeerd door de Russische overheid.

Het Kremlin zegt op de hoogte te zijn van de beelden en stelt dat de federale gevangenisdienst een onderzoek is gestart. “Als de beelden bevestigd worden dan zal dat leiden tot een serieus onderzoek,” aldus een woordvoerder van het Kremlin. Rusland heeft, naast Turkije, het hoogste aantal gevangenen in Europa.