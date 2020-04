Duterte over lockdown-ontduikers: ‘Schiet ze dood’

De Filipijnse president Rodrigo Duterte probeert de lockdown in zijn land op de hem kenmerkende gewelddadige wijze te handhaven. Hij heeft het leger en de politie opdracht gegeven om mensen dood te schieten als ze ‘problemen veroorzaken’ en een gevaar vormen voor de ordehandhavers. “Intimideer de overheid niet en daag de overheid niet uit, want je zult verliezen”, zei de president in een toespraak die woensdagavond op tv werd uitgezonden. “Ik stuur je naar je graf.”

De opdracht om met scherp te schieten is vermoedelijk niet aan dovemansoren gericht. Eerder doken er al foto’s op van Filippino’s die door de politie in een hondenhok waren opgesloten omdat ze zich niet aan de corona-avondklok hadden gehouden.

Net als bij Duterte’s heilloze oorlog tegen de drugs zijn het weer voornamelijk de armen die de dupe worden van het spierballenvertoon, waarschuwt Amnesty. De mensenrechtenorganisatie roept Duterte op om zijn order aan het leger en de politie in te trekken. “Dodelijk geweld kan nooit een oplossing zijn voor een noodsituatie zoals de Covid-19-pandemie.”