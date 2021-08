Echtpaar gelooft niet in vaccins: hun vier kinderen zijn nu wees

Lawrence en Lydia Rodriquez uit de Amerikaanse staat Texas vertrouwden het coronavaccin niet. Begin deze maand overleed Lawrence aan covid-19. Op maandag bezweek ook Lydia aan de ziekte. Ze laten vier kinderen na: een tweeling van 18, een zoon van 16 en een dochter van 11.

Toen Lawrence en Lydia vorige maand in het ziekenhuis belandden, besloten familieleden om een inzameling te starten voor de kinderen. Vanwege de heftigheid van de ziekte was al meteen duidelijk dat de ouders voorlopig niet voor hen zouden kunnen zorgen. Op het moment van schrijven is er ruim 67.000 dollar opgehaald.

Familieleden hadden eerder tevergeefs geprobeerd om Lydia over te halen om zich te laten vaccineren, meldt de lokale zender ABC13. “Ze zou nu hier voor de kinderen zijn als ze wel was ingeënt”, aldus haar nicht Dottie Jones begin deze maand tegen de zender.

“Het is hartverscheurend dat mensen de desinformatie over vaccins geloven”, meent Jones. Toen Lydia doodziek in het ziekenhuis lag, erkende ze dat ze zich had laten misleiden. “Voor ze werd geïntubeerd, vroeg ze haar zus om ervoor te zorgen dat haar kinderen wel zouden worden ingeënt.”

Coronavaccins verkleinen de kans op een besmetting met sars-2 aanzienlijk. Ook beschermen ze tegen een ernstig verloop van de ziekte. Verreweg de meeste mensen die nu in het ziekenhuis belanden, zijn niet gevaccineerd.