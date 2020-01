Ecologen vrezen verdwijnen complete soorten door Australisch inferno

De gigantische bosbranden in Australië hebben waarschijnlijk hele diersoorten uitgeroeid. Dat vrezen ecologen en natuurbeschermers die de bewuste dieren de afgelopen jaren bestudeerden. Zo wordt gevreesd voor het voortbestaan van de bruine raafkaketoe en de smalvoetbuidelmuis op Kangaroo Island waar een derde van de natuur door het vuur is verwoest. Kangaroo Island wordt wel de Australische tegenhanger van de Galapagos eilanden genoemd omdat er unieke diersoorten voorkomen.

The critically endangered Kangaroo Island dunnart might soon be a contender to add to that list, as it has a population of <500 individuals, restricted to the west of the island. https://t.co/5UdbyKPksC #AustraliaBushfires pic.twitter.com/WTmGLZxUMs — John Pickrell 🌈 (@john_pickrell) January 3, 2020

Er wordt gezocht naar overlevende exemplaren in een poging de soorten voor uitsterven te behoeden. “Zelfs als er overlevenden zijn dan is er nu geen voedsel meer voor ze,” verklaart een natuurbeschermer tegen The Independent. Van de 50.000 koalas op het eiland zou de helft omgekomen zijn bij de branden. De raafkaketoe voedt zich met de zaden van een enkele boomsoort die op het eiland voorkomt. Na een kwart eeuw beschermingsinspanningen is de bedreigde populatie toegenomen tot 150 vogels.

These are some of the areas of glossy habitat that have been impacted by the fires. Middle River and Stokes Bay. Both important feeding and breeding habitats. #KangarooIslandFires #Glossyblackcockatoo pic.twitter.com/hqRlL7G5BG — Daniella Teixeira (@daniteixeira___) January 4, 2020

Dieren die overleven hebben vaak verbrande poten en daardoor weinig kans te overleven. Volgens schattingen hebben de branden tot nu toe een half miljard dieren het leven gekost.

Meteorologen waarschuwen dat het ernstigste wellicht nog moet komen. Weliswaar zijn de afgelopen week de hitterecords gebroken met temperaturen van bijna 50 graden maar de tijd van de hittegolven is nog niet aangebroken. Daarna start het cyclonenseizoen met zware regenval. Dat is weliswaar goed om de vuren te doven maar kan voor enorme overstromingen zorgen.

WATCH: Aftermath of Australian wildfires reveals devastation to wildlife; at least 480 million animals are feared dead pic.twitter.com/B7BDttUcoe — BNO News (@BNONews) January 5, 2020

cc-foto: Nathanael Coyne