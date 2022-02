EEG-onderzoek stervend brein: hier denken we aan vlak voor de dood

Waar denken we aan vlak voor we overlijden? Omdat er al 2.000 jaar niemand meer uit de dood is opgestaan, tasten we volledig in het duister. Om toch een idee te krijgen hebben onderzoekers een EEG-onderzoek gedaan bij een 87-jarige man die op sterven lag, schrijft de Daily Mirror.

In de vijftien minuten rond het overlijden van de man was er sprake van een relatief verhoogde hersenactiviteit in de zogeheten gammaband. Dat opmerkelijke resultaat stemt overeen met eerder onderzoek bij de hersenactiviteit bij dieren na een hartaanval.

Onderzoeker Ajmal Zemmar stelt dat de hersenactiviteit erop wijst dat er mogelijk herinneringen worden opgehaald. Volgens Zemmar melden mensen na een bijna-doodervaring ook regelmatig dat ze belangrijke levensgebeurtenissen voorbij zagen flitsen.

Duidelijk is volgens de onderzoekers wel dat de hersenen van een stervend persoon tot het laatste moment actief blijven. “Het kan zijn dat ze de fijnste ervaringen in hun levens opnieuw afspelen.”