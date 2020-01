Eén dode na steekaanval op voorbijgangers in voorstad Parijs

Een man heeft in een park in Villejuif, een voorstad van Parijs met een mes ingestoken op drie voorbijgangers. Een persoon kwam daarbij om het leven. Twee anderen raakten gewond, waarvan een ernstig. De dader werd na een korte achtervolging doodgeschoten door de politie.

Le Parisien schrijft dat er op een parkeerplaats minstens vijf schoten zijn gelost op een man gekleed in een donkere djellaba. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

De burgemeester verklaart aan persbureau AFP dat het slachtoffer een 56-jarige man uit Villejuif was, die met zijn vrouw het park bezocht. “Hij wilde zijn echtgenote beschermen en werd toen gestoken.”Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. De politie sluit een terroristisch misdrijf niet uit. Via sociale media gaan er verhalen rond dat Franse reporters de man ‘Allahu Akbar’ hoorden roepen en dat hij een bomvest droeg.

JUST IN: Video of #French police neutralising the terrorist who stabbed four and killed two outside #Paris. French reporters online say he was yelling the magic words “Allahu Akbar” – while others say he was wearing a ‘vest’. This is yet to be confirmed. pic.twitter.com/yogFshJO4i

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 3, 2020