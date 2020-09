Een op de acht Europeanen overlijdt door milieuvervuiling

Milieuvervuiling speelt een rol bij 13 procent van alle overlijdensgevallen in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA). Luchtvervuiling vormt nog altijd verreweg het grootste gevaar: in Europa overlijden er jaarlijks 400.000 mensen aan. Er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die wonen in gebieden met meer luchtvervuiling, bij een coronabesmetting een grotere kans lopen om te overlijden aan Covid-19.

Andere milieuproblemen die tot vroegtijdige sterfte leiden, zijn onder meer lawaaioverlast en hittegolven als gevolg van de klimaatcrisis. In de warmste week van augustus overleden er in Nederland 400 mensen extra door de hittegolf. De verwachting is dat het aantal doden als gevolg van de klimaatcrisis de komende decennia wereldwijd sterk zal toenemen.

Voor de Eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius toont het EEA-onderzoek nog maar eens de noodzaak aan van goed milieubeleid. “Door voor onze planeet te zorgen, redden we niet alleen ecosystemen, maar ook mensenlevens.”

De verschillen tussen Europese landen zijn groot. Zo kan in Bosnië en Herzegovina 27 procent van alle sterfgevallen op het conto worden geschreven van milieuvervuiling, terwijl dat in IJsland ‘slechts’ bij 9 procent van alle overlijdens het geval is.

“Arme gemeenschappen worden vaak blootgesteld aan meer vervuiling en lawaai en aan hogere temperaturen”, stelt de EEA. Omdat mensen uit dergelijke gemeenschappen vaak al andere gezondheidsproblemen hebben, zijn ze bovendien kwetsbaarder voor milieuvervuiling. Het milieuagentschap pleit daarom voor gerichte maatregelen die de meest kwetsbare groepen in Europa beter beschermen.

