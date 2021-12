Een op de vijf long covid-patiënten heeft moeite met alledaagse activiteiten

Zeven op de tien patiënten die na een coronabesmetting lijden aan langdurige covid, oftewel long covid, hebben een verhoogde gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. Voor een vijfde van de long covid-patiënten zijn de klachten zo ingrijpend dat hun alledaagse activiteiten hierdoor worden bemoeilijkt.

Wanneer het coronavirus eenmaal uit het lichaam is verdwenen, is de ellende voor veel mensen bij lange na niet voorbij. Het virus heeft zoveel schade aangebracht, dat de gevolgen ervan nog zeer lange tijd merkbaar zijn. Over long covid is nog altijd veel onbekend, onderzoek ernaar wordt onder meer bemoeilijkt omdat de klachten zeer talrijk zijn. Die lopen uiteen van extreme vermoeidheid en kortademigheid, tot concentratiestoornissen, duizeligheid, pijn en angst en depressieve gedachten.

Neurochirurg Maarten Moens van het UZ Brussel, een van de onderzoekers legt uit dat bij long covid ‘de hersenen een signaal als pijn kunnen interpreteren zonder dat er effectief in ons lichaam een acuut probleem of echte schade is. Het lichaam gaat bovendien steeds sterker reageren met vage maar ernstige klachten als gevolg. En hoe ernstiger de klachten, hoe groter de impact op de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit.’

Van de 1.341 onderzochte coronapatiënten die last hadden van long covid, is 40 procent minder mobiel dan voor hun besmetting en is 3 procent zelfs bedlegerig. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer onderzoek naar long covid en vooral naar de effecten ervan op het centrale zenuwstelsel. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat langdurige fysiotherapie essentieel is voor het herstel.

Eerder dit jaar bleek uit Noors onderzoek dat jongeren bovenmatig vaak last hebben van long covid. Zes maanden na een coronabesmetting had meer dan 50 procent van 16- tot 30-jarigen nog steeds symptomen als vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen. In juni van dit jaar meldde EenVandaag dat in Nederland meer dan 10.000 mensen last hebben van langdurige klachten na corona. Dat is ongeveer 5 procent van de mensen die het virus heeft gehad. Opvallend daarbij was dat driekwart van deze groep uit jonge vrouwen bestaat.