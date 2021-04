Een slechte dag voor extreemrechts in Europees Parlement

Extreemrechts beleefde dinsdag een slechte dag in Brussel. Twee Europarlementariërs raakten op dezelfde dag hun politieke onschendbaarheid kwijt. Het gaat om Filip de Man van Vlaams Belang en Ioannis Lagos, voorheen een van de kopstukken van Griekse neonazi-partij Gouden Dageraad.

Lagos zat als onafhankelijk lid in het Europees Parlement nadat vorig jaar in Griekenland Gouden Dageraad werd aangemerkt als criminele organisatie vanwege betrokkenheid bij verschillende moorden en poging tot moord. Lagos werd daarvoor veroordeeld tot een celstraf van bijna 14 jaar, maar zette zijn onschendbaarheid als lid van het Europees Parlement in om naar Brussel te vluchten. Hij kan nu worden uitgeleverd aan Griekenland, waar de andere leiders van de neonazi-partij al in de gevangenis zitten. Alleen de nummer twee van Gouden Dageraad, Christos Pappas, is nog voortvluchtig.

De Belgische Filip De Man delfde het onderspit bij het hof van beroep van Brussel en zag ook zijn immuniteit verdampen. Dit omdat hij ervan wordt beschuldigd op 1 mei 2019 een ernstig verkeersongeval te hebben veroorzaakt. Hij ramde met zijn auto een verkeerseiland en reed daarna door tot aan zijn eigen woning, onderweg ramde hij nog een andere auto, een paaltje en een omheining. Het was voor de politie niet lang zoeken naar de dader, want de brokstukken en een sleepspoor liepen vanaf de plek van de eerste botsing tot aan de voordeur van de Vlaams Belanger. Naar eigen zeggen kon hij vanwege de toeloop in de straat niet stoppen. Hoewel niemand bij het ongeval gewond raakte, wordt het doorrijden De Man zwaar aangerekend.

