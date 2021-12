Een sprankje hoop: omikron lijkt minder gevaarlijk voor individuele patiënten

Brits en Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben vastgesteld dat mensen die met de omikron-variant besmet raken, minder vaak in het ziekenhuis belanden. Volgens schattingen gaat het om een vermindering van 30 tot 70 procent, schrijft de BBC. Dat is goed nieuws maar de vlag kan nog niet uit. Aangezien omikron veel besmettelijker is zou het kunnen betekenen dat de ziekenhuizen alsnog overspoeld worden met zieke patiënten. De variant blijft zich in hoog tempo vermenigvuldigen. In het Verenigd Koninkrijk worden nu 10.000 besmettingen met omikron per dag geteld.

In Schotland berekenden onderzoekers dat als omikron net zo gevaarlijk was als de delta-variant er al 47 mensen mee in het ziekenhuis hadden moeten liggen. Het zijn er op dit moment 15. De onderzoekers tekenen daarbij aan dat ze slechts een klein aantal gevallen hebben onderzocht en dat er onder hen zeer weinig kwetsbare ouderen waren. Experts zien het niettemin als goed nieuws maar waarschuwen voor teveel optimisme. De besmettelijkheid van de variant zou het voordeel van verminderd individueel risico teniet kunnen doen. “Een individuele besmetting kan relatief mild zijn voor het overgrote deel van de bevolking maar de kans dat al deze besmettingen tegelijk gaan komen en de druk op de ziekenhuizen vergroten blijft overeind,” legt prof Mark Woolhouse van de University of Edinburgh uit.

Geen video? Klik hier.

Ook onderzoek in Zuid-Afrika laat zien dat de kans op ziekenhuisopname met omikron kleiner is. Daarbij wordt een vermindering van 70 tot 80 procent gezien. Minder goed nieuws is er voor degenen die wel in het ziekenhuis belanden. Zij blijken er net zo erg aan toe als patiënten die besmet raakten met de delta-variant.

Onderzoek door het Imperial College in Londen constateert dat omikron door te muteren de gevaarlijke eigenschappen van het coronavirus heeft verzwakt ten opzichte van delta. Wie geen bescherming heeft door vaccinatie of eerdere besmetting loopt met omikron 11 procent minder kans in het ziekenhuis te belanden. Wie wel beschermd is loopt met 40 procent minder kans om langer dan een dag in het ziekenhuis te belanden.

In Hongkong hebben wetenschappers ontdekt waarom omikron minder problemen geeft bij individuele patiënten. De variant is weliswaar beter in het infecteren van de luchtwegen, vandaar de hogere besmettelijkheid, maar is minder doeltreffend in het diep doordringen in het longweefsel waar het virus veel meer schade kan aanrichten.