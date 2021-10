EenVandaag Opiniepanel wil maatregelen tegen ongevaccineerden

Het EenVandaag Opiniepanel, dat Thierry Baudet in 2017 nog uitriep tot politicus van het jaar, is nu van mening dat het kabinet gerichte maatregelen moet gaan nemen tegen ongevaccineerden. Bijna driekwart van de gevaccineerde ondervraagden in het panel steunt dat. Iets minder van hen, 60 procent, vinden dat ongevaccineerden ook zelf moeten gaan opdraaien voor de dure toegangstests die nu nog met publiek geld betaald worden. Aan de enquête deden 28.000 leden van het panel van de conservatief-liberale omroep AVRO-TROS mee.

EenVandaag meldt:

“Ik ben helemaal klaar met die vaccin-weigeraars, of ze nu laks, religieus of wappie zijn. De zorg mag hun probleem oplossen als ze ziek worden”, schrijft een gevaccineerde voorstander van specifieke maatregelen. Een ander: “Als je geen rijbewijs wil halen, mag je voor de veiligheid van anderen niet autorijden. In dit geval betekent niet vaccineren meer beperkingen. Je kiest er toch echt zelf voor.” Het steekt gevaccineerden vooral dat die keuze grote gevolgen heeft voor anderen: “Ongevaccineerden claimen hun vrijheid maar beperken die van anderen. Door hun (onnodige) ziekenhuisopnames ontnemen ze mensen een behandeling en daarmee gezondheid”, vindt een panellid.

Onder de gevaccineerde panelleden is er ook een ruime meerderheid te vinden voor het invoeren van het 2G-systeem dat al in sommige delen van Duitsland van kracht is. Het betekent dat de toegang bij evenementen, horeca en andere risicoplekken beperkt wordt tot gevaccineerde en genezen personen. In het in Nederland nog van kracht zijnde 3G-systeem heeft ook de derde G-groep (geteste personen) toegang. Het kabinet laat zich bij de vaststelling van het beleid mede leiden door opiniepeilingen, onder de noemer van draagvlak.

Volgens het EenVandaag Opiniepanel staan gevaccineerden en ongevaccineerden lijnrecht tegenover elkaar. Onder ongevaccineerden is, het zal niemand verbazen, de animo voor dergelijke maatregelen aanzienlijk minder. Maar liefst 98 procent van de ongevaccineerde leden ziet het niet zitten als hun eigen keuze persoonlijke consequenties krijgt in de vorm van beperkingen.

“In geen enkel eerder corona-onderzoek van ons zag ik de clash tussen gevaccineerden en ongevaccineerden zo explosief als nu”, constateert EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker. “Het geduld van gevaccineerden is écht op en dus zie je dat velen van hen maatregelen steunen die heel ver gaan. Voor de zorg, voor mensen die wachten op een operatie maar ook voor hun eigen vrijheid.” De opinieduider vraagt zich af of een beleid dat louter gericht is op de kwetsbare groep van ongevaccineerden wel kans van slagen heeft. Veel mensen die bescherming door het vaccin afwijzen zijn ook niet van plan zich te houden aan andere maatregelen om de maatschappij te beschermen tegen het virus. Een fors deel van de ongevaccineerden hield zich al niet aan de algemeen geldende regels. Met deze massale weerstand onder ongevaccineerden rijst de vraag hoe effectief aparte regels voor hen zullen zijn. Bijna de helft van hen is overigens wel voorstander van meer thuiswerken.

cc-foto: Pamela Drew