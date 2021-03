Eerste CDA’er weg wegens slechte behandeling Omtzigt door partijtop

Bouwien Rutten, die fractievoorzitter van het CDA is geweest in de Provinciale Staten van Overijssel, heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Aanleiding is de wijze waarop de top van de christendemocratische partij Pieter Omtzigt behandelt, verklaart ze tegenover RTV Oost.

Rutten noemt Omtzigt ‘met recht’ het beste Kamerlid, maar het CDA weet hem niet op waarde te schatten, stelt ze. “Dat het CDA niet goed met hem omgaat is al langer duidelijk. Een Kamerlid dat zijn taak uitvoert zoals het moet, zou juist op handen zou moeten worden gedragen.”

Omtzigt, die bij de verkiezingen van vorige week in Overijssel twee keer zoveel stemmen haalde als lijsttrekker Wopke Hoekstra, is het doelwit geworden van een fluistercampagne. Anonieme CDA’ers verklaarden tegen De Telegraaf dat Omtzigt regelmatig in huilen uitbarst, met spullen gooit en symptomen van overspannenheid vertoont.

Rutten is niet de enige die het geroddel over Omtzigt laakt. Ook SP-Kamerlid Renske Leijten sprong woensdag op de bres voor het CDA-Kamerlid, met wie ze de toeslagenaffaire aanhangig maakte.