Eerste coronabesmetting in Grieks vluchtelingenkamp Moria

De vrees van vluchtelingenorganisaties is bewaarheid: voor het eerst is er een coronabesmetting vastgesteld in het Griekse vluchtelingenkamp Moria. De besmette man is een 40-jarige man uit Somalië, meldt Nu.nl.

Deskundigen vrezen dat het virus door de erbarmelijke omstandigheden in kamp Moria makkelijk om zich heen kan grijpen. “Afstand houden en aanbevolen hygiënepraktijken om risico’s te verminderen zijn onmogelijk”, stelt Evelien van Roemburg, vluchtelingenexpert bij Oxfam. “Er zitten bijna 12.000 mensen vast in een kamp dat voor minder dan 3000 mensen is gebouwd.”

Extra pijnlijk is dat een coronakliniek van Artsen zonder Grenzen naast kamp-Moria op last van de Griekse regering is gesloopt, schrijft Griekenland-correspondent Ingeborg Beugel in De Groene Amsterdammer. De reden? Vanwege de coronacrisis was het kantoor waar de hulporganisatie een bouwvergunning moest aanvragen, gesloten.

Opmerkelijk genoeg werd er aan de andere kant van Moria wel een door de Nederlandse overheid betaald coronahospitaal gebouwd. Dat ziekenhuis is echter nog onbemand.