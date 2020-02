Eerste COVID-19-dode in Europa

In Frankrijk is een 80-jarige Chinese toerist overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus, COVID-19. De man, afkomstig uit de provincie Hubei, was half januari in Frankrijk aangekomen. Op 25 januari werd hij in een ziekenhuis opgenomen. Omdat zijn toestand snel verslechterde, werd hij daar al na enkele dagen ondergebracht op de intensive care, vertelde de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn zaterdag tijdens een persconferentie.

Het is het vierde sterfgeval buiten China en het eerste buiten Azië. Op het moment van schrijven zijn er ruim 67.000 bevestigde infecties met het coronavirus. Tot nu toe zijn er 1.527 mensen aan de ziekte overleden. Het leeuwendeel van de besmettingen (66.496) heeft zich voorgedaan in China. In Europa zijn er onder meer patiënten in Duitsland (16), Frankrijk (11), het Verenigd Koninkrijk (9) en Italië (3). Vrijdag werd de eerste besmetting in Afrika gemeld: in Egypte is een buitenlander opgenomen in het ziekenhuis.

