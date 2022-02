Eerste Kamer brengt Rutte in het nauw

Mark Rutte liet dinsdagavond voor het eerst verstek gaan bij een coronapersconferentie. In plaats daarvan voerde hij in de Eerste Kamer het debat over de regeringsverklaring. Makkelijk had de premier het daar niet, schrijft NRC Handelsblad.

Mei Li Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, wilde van premier Mark Rutte weten of hij kon tellen. Het debat in de senaat over de regeringsverklaring van Rutte IV duurde op dinsdag al bijna de hele dag, en Mei Li Vos keek om zich heen. „Ik wel. En u heeft hier te dealen met een minderheid.”

Omdat het kabinet in de senaat geen meerderheid heeft, moet Rutte water bij de wijn doen. Zo wil een meerderheid in de Eerste Kamer een streep door de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg.

Kwaliteitsoppositie: “Zo krijgt ⁦@groenlinks⁩-senator Rosenmöller de ene krabbel na de andere onder de motie om af te zien van de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. Op FvD na steunen alle oppositiepartijen zijn motie.”

Ook willen de meeste Eerste Kamerleden dat de koppeling tussen het minimumloon en de AOW in stand blijft. Dat betekent dat het voor het nieuwe kabinet onmogelijk is om enkele bezuinigingen door de senaat te loodsen. Of zoals het AD schrijft:

Mogelijk dwalen de gedachten van minister-president Mark Rutte tijdens de behandeling van het regeerakkoord in de Eerste Kamer even af naar het sprookje van Hans en Grietje. En dan vooral naar de spreuk: ‘Knibbel Knabbel Knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?’ Want zoals Hans en Grietje in het sprookje wat van het heksenhuis afhapten, zo moet de premier aanzien hoe oppositiepartijen grote happen nemen uit de coalitieplannen.

Er is wel een oplossing voor het opvullen van de gaten in de begroting: de fracties van GroenLinks, PvdA en SP stellen een nieuwe vermogensbelasting voor. Die is sowieso nodig, omdat de Hoge Raad onlangs oordeelde de bestaande vermogensrendementsheffing in strijd is met de wet.

Voor het linkse plan lijkt steun te bestaan van de ChristenUnie en het CDA – al willen de christendemocraten minder ver gaan bij het belasten van hoge vermogens. Rutte noemde het voorstel “constructief”, maar toezeggingen deed hij niet. De komende maanden zal er verder worden onderhandeld met de oppositiepartijen.