Eerste Nederlandse besmetting met Covid-19 in Tilburg

Voor het eerst is er een infectie met het coronavirus in Nederland. Volgens minister Bruno Bruins van Medische Zorg gaat het om een man uit Tilburg die onlangs in Lombardije was. In die Noord-Italiaanse regio zijn er relatief veel besmettingen met Covid-19. Het RIVM meldt:

De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije is geweest, zit in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek.

Personen die contact hebben gehad met de besmette man, zullen worden gemonitord: zij moeten twee keer per dag hun lichaamstemperatuur doorgeven aan de GGD. Ook moeten ze eventuele klachten melden.

Eerder deze week voorspelde microbioloog Alex Friedrich van de Rijksuniversiteit Groningen al dat het eerste Covid-19-geval waarschijnlijk al binnen een week in Nederland zou worden geconstateerd. “Ik vermoed dat er al mensen in Nederland zijn met het coronavirus. We hebben het alleen nog niet geconstateerd”, verklaarde hij tegenover RTV Noord.

Ik wens de besmette man natuurlijk alle sterkte en beterschap toe. Mijn grote waardering gaat uit naar de professionals, die hard werken om alles te doen wat nodig is. Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen. — Mark Rutte (@MinPres) February 27, 2020

