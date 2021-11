Eerste vrouwelijke Zweedse premier sneuvelt binnen dag

De woensdagochtend aangetreden nieuwe Zweedse premier Magdalena Andersson, de allereerste vrouw in die functie, is een paar uur later alweer afgetreden. Dat melden Zweedse media. De sociaaldemocraat Andersson vormde een coalitie met De Groenen, maar die stemden tegen de begroting en gaven in plaats daarvan steun aan een rechtse tegenbegroting. Dat leidde direct tot een breuk waarna de Groenen uit de kersverse coalitie stapten en Andersson haar ontslag weer indiende.

Het snelle ontslag betekent overigens niet dat het nu gedaan is met Andersson als premier van Zweden. Ze wil nu uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om met alleen haar eigen sociaaldemocratische partij een minderheidsregering te vormen.

Andersson was eerder minister van Financiën. Woensdagochtend kreeg ze bij een vertrouwensstemming de nipte steun van 117 parlementariërs om de nieuwe regering te leiden. 57 parlementariërs onthielden zich van stemming, 174 stemden tegen. Er is een meerderheid aan tegenstemmen nodig om een premierschap tegen te houden. Andersson moest de opvolger worden van partijgenoot Stefan Löfven op, die na zeven jaar opstapt. Vrijdag zou de nieuwe regering worden gepresenteerd.