Eetgedrag gemiddelde Westerling kost jaarlijks vier bomen in tropisch woud

Dol op koffie en chocola? Eet je vlees? Grote kans dat je in ieder geval palmolie consumeert dat zit in het overgrote deel van de voedingsproducten. Voor de productie van al dat lekkers hier worden in andere landen tropische wouden gekapt. Per Westerse consument gemidddeld zo’n vier bomen per jaar. Bomen die niet vervangen worden. Dergelijke ontbossing draagt fors bij aan het groeiende klimaatprobleem.

Dat blijkt uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van hoge resolutie satellietbeelden waarop de schade die wordt aangericht bij het produceren voor Westerse consument nauwkeurig is vast te stellen. “Chocoladeconsumptie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is een drijvende kracht achter de ontbossing in Ivoorkust en Ghana. (…) Koffiedrinkers in de VS, Duitsland en Italië veroorzaken ontbossing in centraal Vietnam”, schrijft The Guardian.

De Verenigde Staten, een consumptiemaatschappij bij uitstek, is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de ontbossing door de import van producten uit tropische landen, zoals fruit en noten uit Guatemala, rubber uit Liberia en hout uit Cambodja. Om in de behoeften van een gemiddelde Amerikaan te voorzien worden jaarlijks per persoon vijf bomen geruimd.

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Ecology and Evolution, koppelde de gegevens over ontbossing met een database waarin de internationale handel in 15.000 industrie-sectoren tussen 2001 en 2015 zijn opgeslagen. Door een gebrek aan data konden de onderzoekers de consumptieve vernietiging nog niet koppelen aan specifieke gebieden in de landen.

Herbebossing moet volgens de onderzoekers op de agenda van de G7 komen. Het idee dat consumenten de verwoesting zelf kunnen compenseren door bomen te laten plant door een deskundige in The Guardian weggewoven. “Je kunt het omhakken van een tropisch regenwoud niet compenseren door een dennenboom te planten.”

cc-foto: GlennHurowitz