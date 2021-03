Eind deze eeuw duren zomers een half jaar

De klimaatcrisis heeft grote gevolgen voor de duur van de seizoenen. Als de opwarming van de aarde niet wordt aangepakt, dan zullen de zomers op het noordelijk halfrond rond 2100 zes maanden duren, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in Geophysical Research Letters. Winters zullen in dat scenario hooguit twee maanden duren.

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de zomers langer en heter worden, terwijl de andere drie seizoenen juist korter duren. Die ontwikkeling is nu al zichtbaar, stellen de onderzoekers die naar de klimaatgegevens van 1952 tot en met 2011 keken. De gemiddelde zomer duurt nu 95 in plaats van 78 dagen.

Volgens wetenschappers heeft die ontwikkeling vergaande gevolgen voor de biodiversiteit, de landbouw en de volksgezondheid. Zo zullen insecten die ziektes overbrengen, zoals malariamuggen, makkelijker kunnen overleven op plaatsen waar ze nu nog niet voorkomen. Ook voor mensen met hooikoorts is de klimaatverandering slecht nieuws: de periode dat zij last hebben van pollen, wordt nog langer.

cc-foto: FotoRieth