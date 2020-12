Eind januari dreigt ‘code zwart’: geen medische noodhulp meer voor iedereen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, slaat alarm over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Als het aantal besmettingen niet daalt ontstaat er een noodsituatie, voorspelde de medicus bij BNR. “Dan moeten artsen echt keuzes maken over leven en dood, die scenario’s worden gemaakt.” In een woord: triage.

De noodkreet volgt op het nieuws dat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa steeds meer ziekenhuizen kritische planbare zorg niet meer kunnen leveren. De NOS meldt overigens dat daar volgens de ziekenhuizen nog geen sprake van is:

De NOS heeft contact gehad met ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. Geen van de ziekenhuizen bevestigt de bevindingen van de NZa. Kritisch planbare zorg kan in de ziekenhuizen nog steeds binnen de termijn van zes weken plaatsvinden, aldus de ziekenhuizen. Veel van de ziekenhuizen erkennen wel dat dit steeds lastiger is door een tekort aan personeel.

Gommers vreest vooral de ontwikkelingen die nog moeten komen als gevolg van de feestdagen en het opduiken van de uiterst besmettelijke Britse variant van het virus. “Je moet er aan niet aan denken wat er dan gebeurt”, zegt hij tegen BNR. “Als er niets verandert, dan dreigt echt code zwart eind januari.” Die code betekent dat ziekenhuizen te weinig capaciteit hebben voor acute noodhulp.

Premier Rutte doet via de media een oproep aan burgers om zich bij de jaarwisseling aan de regels ter bestrijding van het virus te houden: “Dat betekent niet meer dan twee mensen ontvangen, mits je de 1,5 meter kunt handhaven. En geen vuurwerk afsteken.” Dat laatste is ook om te voorkomen dat de al overbelastte zorg nog eens te maken krijgt met vuurwerkslachtoffers. Bij een traditionele jaarwisseling hebben er meer dan 1000 slachtoffers van vuurwerkgeweld medische hulp nodig.

Ook andere leden van het kabinet slaan alarm, schrijft het AD. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) roept Nederlanders zelfs op om morgenavond niet naar buiten te gaan. “Ga op oudejaarsavond met z’n tweeën op de bank zitten. Doe een spelletje, maar ga niet naar buiten.”

De crisissituatie doet zich al voor in Engeland. Op beelden is te zien dat zich bij ziekenhuizen lange rijen vormen van ambulances. De patiënten die zich in de ambulances bevinden kunnen niet meer in de overbelaste ziekenhuizen behandeld worden.

cc-foto: Mihail Maletin