Eindelijk is het nut van wespen ontdekt

Wie dacht dat wespen feitelijk niet meer zijn dan nutteloze bijen met een agressieprobleem, heeft het mis. In een zeer omvangrijk internationaal onderzoek is aangetoond dat de wesp vele malen belangrijker is voor de natuur dan toe nu toe werd aangenomen. Natuurlijk, ze kunnen nog steeds gemeen steken, maar ze doen daarnaast nog zo veel meer. Van insectenplagen bestrijden en gewasbestuiving, tot het produceren van antibiotica. Ze kunnen zelfs een snack zijn.

De onderzoekers analyseerden ruim 33.000 wespsoorten over heel de wereld. De gewone wesp (Vespula vulgaris) en de hoornaar of horzel, de twee soorten die in Nederland zoveel overlast geven wanneer je in de zomer in de tuin of op het terras van een drankje probeert te genieten, vormen maar een heel klein deel van de wespenfamilie. Maar ook zij hebben hun ecologisch nut. Bijvoorbeeld door het eten van rupsen die anders complete groenteoogsten kunnen kaalvreten. Het gif van de gewone wesp wordt momenteel onderzocht als mogelijk middel tegen kanker.

Het grote nut van de wesp is goed nieuws. Terwijl wereldwijd insectenpopulaties drastisch afnemen, met alle schadelijke gevolgen voor de planeet van dien, blijkt de wesp veerkrachtig. Toch is er tot nog toe relatief weinig onderzoek naar de insecten gedaan. Sterker nog, zelfs entomologen lijken liever ver weg te blijven van de wesp. Dat zegt ook professor Seirian Sumner van het University College in Londen tegen The Guardian: ‘Als ik mensen vertel dat ik wespen bestudeer, vragen ze me: wat is daar het nut van? Waarom bestudeer je niet gewoon bijen, die zijn zo veel nuttiger.’

De wesp is overigens een voorouder van de bij. Of zoals Sumner het zegt: ‘Bijen zijn gewoon wespen die zijn vergeten hoe je moet jagen’. En hoewel de bij ook vervelend kan steken, soms met ernstige allergische reacties als gevolg, heeft de mens dat risico geaccepteerd, zegt Sumner. Dat is omdat algemeen bekend is dat de bij van groot ecologisch nut is. ‘En dus hebben we al het beschikbare bewijs verzameld om het belang van de wesp voor de natuur en gezondheid te benadrukken. Wespen kunnen net zo waardevol zijn als elk ander geliefd insect, als we ze maar een kans zouden geven.’

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.