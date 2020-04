De twee commentatoren Kee & Van Jole bespreken deze week de jongste ontwikkelingen in het drama rond 50Plus. Peter Kee, parlementair journalist voor onder meer de talkshow Op1, legt uit hoe nu de groep opstandelingen die voorzitter Geert Dales moest uitschakelen, alsnog de macht wil grijpen. Francisco van Jole verbaast zich dan weer over een groepsfoto die door Henk Krol werd verspreid waarna het gesprek automatisch op de onaantastbaarheid van de partijleider komt.

Daarna schakelt presentator Renze Klamer over naar de plannen die GroenLinks-leider Jesse Klaver presenteerde. Peter Kee vertelt glunderend hoe Klaver dinsdagavond aanschoof bij Op1 en meteen door presentator van dienst Tijs van den Brink werd geconfronteerd met het gebrek aan nieuwheid in het manifest: “Het lijkt wel het partijprogramma van GroenLinks.”

Van Jole vindt dat Klaver met die kritiek tekort wordt gedaan maar hij constateert dat er bij de presentatie wel het een en ander mis is gegaan. “Klaver presenteerde het als een Deltaplan maar haalde vervolgens de watersnood van 1953 en de overstromingen van de jaren ’90 door elkaar.”

Daarna gaat het nog even over Hoekstra en over de neiging van het CDA om in zee te gaan met Forum voor Democratie. Maar het begon allemaal met een korte discussie over het verschil tussen zwart en donkerblauw.