Eindeloze formatie gaat nog langer duren: ook met Kerst geen nieuw kabinet

Er zijn inmiddels 260 dagen verstreken sinds de Tweede Kamerverkiezingen, maar een nieuw kabinet is nog altijd niet in zicht. Ook een afgeronde formatie met Kerst wordt niet gehaald, meldt het AD donderdagavond op basis van bronnen in Den Haag. Dat was wel het streven, maar de vier onderhandelende partijen zouden het ‘nog lang niet eens’ zijn over het regeerakkoord.

Het is gewoon het demissionaire kabinet-Rutte III dat onderhandelt over een voortzetting in Rutte IV, zij het met verschoven machtsverhoudingen. Bronnen rond VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zeggen dat de onderhandelingen ‘hard tegen hard’ gaan en dat er zelfs een kans is dat het hele formatieproces alsnog mislukt, al wordt die kans niet groot ingeschat.

Naast de ruzies over het regeerakkoord zelf, zijn er de komende maand ook nog periodes waarin niet of nauwelijks onderhandeld kan worden. Bijvoorbeeld omdat er vergaderd moet worden over het wel of niet verlengen of zelfs uitbreiden van de coronamaatregelen. En demissionair premier Rutte heeft ook nog Europese verplichtingen. Afgelopen zaterdag nog zei Rutte te hopen dat er vóór kerst een regeerakkoord ligt, al zei hij er niet bij welk jaar. De partijen zijn bezig aan de langste kabinetsformatie ooit. Het vorige record was bij de formatie van Rutte III. Die duurde uiteindelijk 225 dagen.