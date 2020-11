Elite van veelvliegers verantwoordelijk voor meeste CO2-uitstoot

Een procent van de mensheid is verantwoordelijk voor de helft van alle broeikasgasuitstoot van de luchtvaart. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Global Environmental Change.

Met name Amerikanen zijn veelvliegers. De gemiddelde inwoner van de VS of Canada vliegt 50 keer zoveel kilometers als de gemiddelde Afrikaan, 10 keer zoveel als een Aziaat, en twee keer zoveel als de gemiddelde Europeaan.

De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor een jaarlijkse uitstoot van een miljard ton CO2. Als er geen maatregelen worden genomen, is de luchtvaart in 2050 goed voor 20 procent van de totale broeikasgasuitstoot van de mensheid, zo is de verwachting.

Volgens de onderzoekers biedt de coronacrisis een uitgelezen kans om daar verandering in te brengen. De Zweedse onderzoeker Stefan Gössling van de Linnaeus pleit tegenover The Guardian voor maatregelen om de luchtvaart af te slanken – zeker omdat de meeste luchtvaartmaatschappijen nu overeind worden gehouden met belastinggeld.

Volgens Gössling vliegen veel mensen omdat het zo goedkoop is – vliegverkeer is vrijgesteld van allerhande belastingen en accijnzen. Het ontbreken van die belastingen betekent een enorme subsidie voor de rijken, stellen de onderzoekers. De jaarlijkse klimaatschade die de luchtvaart veroorzaakt, wordt geschat op 100 miljard dollar. Gössling vreest wel dat een heffing op vliegtickets de veelvliegers niet zal afschrikken, omdat zij vaak erg rijk zijn.

cc-foto: Bilal EL-Daou