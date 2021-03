EMA: Geen aanwijzingen voor bijwerkingen door AstraZeneca

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat het AstraZeneca-vaccin bijwerkingen veroorzaakt zoals ernstige bloedstollingen. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenbureau EMA bekendgemaakt. Het agentschap deed onderzoek naar het vaccin, nadat in meerdere landen bij mensen trombose was opgetreden na een injectie met het vaccin. Nederland staakte maandag om die reden de vaccinatiecampagne met AstraZeneca.

Vorige week stopten Noorwegen en Denemarken de toediening van AstraZeneca, nadat meerdere gevaccineerden te kampen kregen met bloedstollingen. In Denemarken overleed een persoon aan de gevolgen ervan. Reden voor die landen om in elk geval voorlopig de vaccinatie op te schorten. Uit het daarop ingestelde onderzoek bleek vervolgens dat bij de onderzochte personen een zeldzame combinatie van bloedstolling en een tekort aan bloedplaatjes aanwezig was. Onder meer vanwege die berichten, besloot ook Nederland in elk geval voor twee weken niet meer met AstraZeneca te vaccineren.

Het onderzoek is nog niet afgerond, donderdag wordt de definitieve conclusie verwacht. EMA-directeur Emer Cooke benadrukte dat alle feiten ‘grondig en wetenschappelijk’ wordt bestudeerd alvorens het eindrapport wordt opgesteld. Voor Nederland betekent het opschorten van de campagne dat de komende twee weken bijna 300.000 mensen hun geplande vaccin niet krijgen. Het inenten met de andere beschikbare vaccins, Pfizer en Moderna, gaat wel gewoon door.

Bron: Parool