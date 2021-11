Emmanuel Macron heeft op eigen houtje Franse vlag aangepast

President Emmanuel Macron heeft op eigen houtje de Franse vlag aangepast. Dat merkte zender Europe 1 op. Om het te zien moet je een scherp oog hebben, het gaat namelijk om de blauwe baan die plots een tint donkerder is. Het Franse volk is niet ingelicht over de wijzing van een nationaal symbool.

De VRT weet te melden dat het de verder onbekende Elysée-medewerker Arnaud Jolens was die voorstelde het tot nog toe gebruikelijke kobaltblauw te vervangen door marineblauw, een kleur die eleganter zou zijn en daarbij naar de revolutionaire beginjaren van de republiek verwijst. Macron bleek enthousiast en hakte op 13 juli vorig jaar, vlak voor de nationale feestdag, de knoop door.

Het kobaltblauw was te zien sinds 1976 nadat toenmalige president Valéry Giscard d’Estaing die kleur beter bij het blauw van de Europese vlag vond passen dan het daarvoor gebruikte marineblauw. Dat die beslissing nu is teruggedraaid heeft volgens een haastig uitgegeven verklaring van het Elysée niets te maken met anti-Europese sentimenten. Niet iedereen is blij met de aanpassing van de vlag, zowel binnen als buiten de overheid. “Emmanuel Macron heeft zonder er iets over te zeggen een symbool van ons land aangetast”, laat Europe 1 weten.