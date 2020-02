En weer maakt een FvD-Statenlid de overstap naar partij Henk Otten

Ewald Kegel, Statenlid voor Forum voor Democratie in Zuid-Holland, heeft zich per direct aangesloten bij GO, de partij van de geroyeerde FvD-medeoprichter Henk Otten. Dat maakt GO bekend via Twitter. Kegel sluit zich in Zuid-Holland aan bij Caroline Persenaire, die Forum in september vorig jaar al verliet.

Zojuist heeft #FVD statenlid in Zuid-Holland Ewald Kegel @EwaldKegel ons laten weten dat hij zich per direct aansluit bij de fractie GO in Zuid-Holland om samen met ZH-statenlid @caroline_pers te gaan werken aan de noodzakelijke politieke verandering in NL! #GO pic.twitter.com/urBJRIiFGj — GO (@GO2021NL) February 29, 2020

Kegel is het derde vertrekkende FvD-Statenlid binnen een week. Eerder deze week besloot het Zeeuwse Statenlid Robert Koevoets ook al uit de fractie van Forum te stappen. Hij verklaarde dat hij zich niet langer thuis voelde bij de partij. Koevoets is van plan om door te gaan als eenmansfractie. Afgelopen week maakte ook het Utrechtse Statenlid Patrick Bauduin bekend dat hij stopt. Hij had naar eigen zeggen niet genoeg tijd voor zijn werk als Statenlid.

Vrijdagavond dronk de nummer twee van Forum, Theo Hiddema, in de Amsterdamse Spuistraat nog een glas met Henk Otten en Jeroen de Vries, de voormalige FvD-woordvoerder die ook overstapte naar de partij van Otten.