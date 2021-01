Engelse coronavariant grijpt om zich heen in Nederland

De Britse coronavariant is inmiddels verantwoordelijk voor ruim een op de drie besmettingen in Nederland, meldt het RIVM. Daarmee gaat de verspreiding van de Engelse mutatie, ook wel bekend als B.1.1.7, harder dan verwacht.

Eerder hield het RIVM er rekening mee dat de Britse variant half februari goed zou zijn voor de helft van alle Nederlandse besmettingen, nu zal die situatie vermoedelijk al aan het begin van de volgende maand zijn bereikt, schrijft RTL Nieuws.

De snelle opmars van de besmettelijkere Britse variant verklaart vermoedelijk ook waarom het aantal besmettingen maar mondjesmaat afneemt. Er was afgelopen week sprake van een daling van 8 procent. Dat is minder dan de week daarvoor, toen het aantal geconstateerde infecties met ruim 21 procent omlaag ging.

Met 204 besmettingen per 100.000 inwoners geldt nog altijd het risiconiveau ‘ernstig’. Om terug te gaan naar ‘zorgelijk’ moet het aantal besmettingen per 100.000 inwoners dalen onder de 150. Ook moet het percentage positieve testen onder de 10 komen. Nu is dat nog 11,7.

De Zuid-Afrikaanse mutatie (B.1.351) is tot nu toe 14 keer vastgesteld in Nederland. Het gaat in de meeste gevallen om mensen die een (ongetwijfeld noodzakelijke) reis naar Zuid-Afrika hebben gemaakt, en om mensen die met Zuid-Afrika-bezoekers in contact zijn geweest.

De Braziliaanse variant (B.1.1.248) is inmiddels opgedoken in Duitsland en Italië.