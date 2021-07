Engelse spelers mikpunt van racisme na verloren EK-finale

De Engelse spelers Bukayo Saka, Jadon Sancho en Marcus Rashford, die zondag in de EK-finale de penalty’s misten voor hun land, zijn het doelwit geworden van racistische scheldpartijen op internet. Zo werd het Instagram-account van de 19-jarige Saka enkele minuten nadat hij vanaf elf meter had gemist, al overspoeld met emoji’s van apen. De Engelse voetbalbond FA toonde zich in een reactie “geschokt door het online racisme”.

Rupert Hawksley, commentator van The Independent, wijst erop dat de Engelse fans zich ook voor de finale al van hun slechtste kant lieten zien. Er werden vernielingen aangericht in Londen, er werd gevochten en hooligans bestormden het stadion. Het racisme hoort daarbij. “Je kunt zeggen dat het gaat om een kleine minderheid, dat zij Engeland niet vertegenwoordigen, maar als je dat zegt lieg je jezelf voor”, schrijft hij.

Hawksley wijst op de Britse regering die het racisme in de stadions de afgelopen weken voortdurend heeft vergoelijkt. Het Engelse elftal ligt al vanaf het begin van het toernooi onder vuur van racisten die het niet kunnen verkroppen dat de spelers voorafgaand aan de wedstrijd op een knie gaan zitten om te protesteren tegen discriminatie. De Conservatieve minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel verdedigde de supporters die de spelers om die reden uitjouwden.

Ook andere Conservatieve politici moesten niets hebben van de actie van de Engelse spelers. Zo noemde de Conservatieve minister van Onderwijs Gillian Keegan het antiracismeprotest “symboliek” die “tot verdeeldheid leidt”. Premier Boris Johnson weigerde de racistische fans te veroordelen, maar riep hen wel op achter de spelers te gaan staan.