Engelse variant coronavirus opgedoken in Amsterdam

In de regio Amsterdam zijn twee meldingen van mensen die besmet zijn met de Britse mutatie van het coronavirus. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat het om twee losse gevallen, meldt AT5.

Vooralsnog zijn de twee personen uit de regio Amsterdam de enige Nederlanders bij wie de nieuwe virusvariant is vastgesteld. Een van de twee besmette personen is recent niet in het Verenigd Koninkrijk geweest. Dat wijst op lokale transmissie.

De Britse mutatie is een stuk besmettelijker dan de eerdere coronavarianten die rondwaren. Voor zover bekend leidt de Engelse variant niet tot een ernstiger ziekteverloop. Voor EU-landen was het nieuws over de extra besmettelijke mutatie aanleiding om de grenzen met Groot-Brittannië nagenoeg te sluiten. Ook Schotland vaardige een reisverbod uit tussen Schotland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.