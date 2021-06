Enige bergpapegaai vertrok mogelijk naar de bergen vanwege de mens

De Nieuw-Zeelandse kea, de enige papegaaiachtige die in de bergen leeft, is vermoedelijk naar de bergen getrokken om mensen uit de weg te gaan. Uit fossiel- en DNA-onderzoek blijkt dat de met uitsterven bedreigde vogel in het verleden ook in andere delen van het land leefde.

De mens en de kea hebben vanouds een moeizame relatie. Met name schapenboeren moesten niets hebben van de vogel, die werd beschouwd als een gevederde wolf. Tot begin jaren zeventig betaalde de Nieuw-Zeelandse overheid jagers die de vogel doodden. In een eeuw tijd werden er naar schatting 100.000 kea’s tegen betaling uitgemoord. Vandaag de dag krijgen kea’s het nog geregeld aan de stok met automobilisten die de bergen intrekken.

Vanwege de klimaatcrisis bestaan er de laatste jaren grote zorgen over het voortbestaan van de kea, die met name in de buurt van Mount Cook leeft. De opwarming zorgt ervoor dat hooggelegen gebieden leefbaarder worden voor andere soorten. Die kunnen een bedreiging gaan vormen voor de kea, zo is de vrees.

Dat nu uit onderzoek blijkt dat de kea in het verleden ook elders heeft geleefd, zou de overlevingskansen van de soort juist weer vergroten, stellen onderzoekers. Fysiologisch zou niets een verhuizing naar een ander gebied in de weg staan. “Hij kan van de zee tot in de bergen overleven”, zegt onderzoeker Michael Knapp tegen The Guardian.

