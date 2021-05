Enige Tweede Kamerlid 50PLUS stapt na ruzie uit partij

Zelfs met een Tweede Kamerlid blijkt het voor 50PLUS nog mogelijk om ruzie te krijgen. Liane den Haan, het enige Kamerlid van de ouderpartij, stapt uit de partij. Ze behoudt haar zetel, zo laat ze via Twitter weten.

Ik blijf als volksvertegenwoordiger #senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een #Nederland waarin het fijn ouder worden is. 👇 pic.twitter.com/uREtK3rMYC — Liane den Haan (@LianedenHaan) May 6, 2021

Woensdag lekte er een interne verkiezingsevaluatie van 50PLUS uit. Den Haan klaagde daarin dat ze was “gesaboteerd, gepest en geïntimideerd”. Voormalig parlementair verslaggever Fons Kockelmans voorspelde eerder vandaag al op Joop.nl al dat Den Haan om die reden haar partij de rug zou toekeren of uit de partij zou worden gezet.

Tijdens de campagne gingen Den Haan en Ellen Verkoelen, de nummer drie op de kieslijst, rollend over straat. Den Haan vroeg Verkoelen acht dagen voor de verkiezingen op NPO Radio 1 om zich terug te trekken.

50PLUS oefent al sinds jaar en dag een enorme aantrekkingskracht uit op ruziezoekers. Zo stond Den Haan in haar tijd bij de ANBO bekend als ‘mevrouw Poetin’. Jan Nagel, die eerder actief was voor de PvdA, Leefbaar Hilversum, Leefbaar Nederland, de PRDV en OOKU, heeft als bijnaam ‘de Raspoetin van Hilversum’.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.