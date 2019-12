Enorm methaanlek opgespoord bij gaswinning VS, vrees voor meer lekken

Wetenschappers uit Nederland en de Verenigde Staten zijn vorig jaar op een enorm methaanlek gestuit in de Amerikaanse staat Ohio. De wetenschappers die het lek in kaart brachten met behulp van een satelliet van het Europese Ruimteagentschap ESA, vermoeden dat dergelijke lekken veel vaker voorkomen bij gas- en olievelden.

Bij het lek in Ohio, dat in februari 2018 ontstond, kwam meer methaan vrij dan de olie- en gasbedrijven in landen als Noorwegen of Frankrijk in een heel jaar uitstoten. Onderzoeker Steven Hamburg verklaart tegenover The New York Times dat het lek bewijst hoe moeilijk het is om de uitstoot van methaan onder controle te houden bij gaswinning.

Desondanks probeert Exxon, dat verantwoordelijk was voor het methaanlek, de omvang van het probleem te bagatelliseren. “Dit was een uitzondering”, verklaart een woordvoerder van het fossiele bedrijf tegenover de krant. “Dit gebeurt niet vaak.”

Methaan is na CO2 het belangrijkste broeikasgas. The New York Times schrijft: