Enorme Chinese vloot vist wateren rond Galápagos leeg

Geen video? Klik hier.

Een vloot van zo’n 250 grote vissersschepen houdt zich op in de wateren rond de Galápagos eilanden, het gebied in de Stille Oceaan dat al veertig jaar geleden door de Unesco werd uitgeroepen tot werelderfgoed. Op en rond de eilanden, die toebehoren aan Ecuador, leeft een bijzondere verzameling dieren die Charles Darwin er toe brachten de evolutietheorie te ontwikkelen waardoor de mens voor het eerst de ontstaanswijze van leven op aarde ontdekte

De Chinese vissersvloten doen het gebied al jaren aan maar nog nooit zo massaal als dit jaar. Van de 248 schepen behoren er 243 aan bedrijven die berucht zijn wegens het schenden en negeren van internationale natuurbeschermings- en visserijregels. De vloot bestaat uit vissersschepen en gigantische koelschepen waarmee de vangst direct wordt ingevroren, ook al is het overladen van lading op zee volgens internationale regels verboden.

“Ze vangen gewoon alles weg,” zegt een kapitein van een Ecuadoraans vissersschip tegen The Guardian. “Wij zijn verplicht een bioloog aan boord mee te nemen die alle vangst checkt. Als we een haai vangen moet die weer vrijgelaten worden, maar wie controleert hen?” In de nacht, als de schepen met lichten op het water inktvissen lokken, ziet het er uit als een varende stad.

De Chinese visstroperij werd voor het eerst ontdekt in 2017 toen Ecuadoraanse autoriteiten zo’n schip inspecteerden en 6000 gevangen haaien, waaronder zeldzame en beschermde soorten, aantroffen. De schepen worden er ook van verdacht hun verplichte radiobakens uit te schakelen om ontdekking van de praktijken te voorkomen.

In de reportage komt een wetenschapper aan het woord die via een satelliet het gedrag van gechipte haaien bestudeert. Hij zag al meerdere malen exemplaren permanent van de radar verdwijnen nadat ze wel een half uur met de snelheid van een vissersschip door het water werden gesleept, vermoedelijk aan de haak van Chinese vissers.

De Chinese langeafstandsvloot, die wateren over de hele wereld afstroopt, telt zo’n 17.000 schepen. Ze vissen met wel 500 lijnen tegelijk, elk uitgerust met duizenden haken. De vissers gaan bij voorkeur te werk in de buurt van landen die te weinig middelen hebben om tegen overtredingen op te treden. China ontkent de beschuldigingen overigens.

Geen video? Klik hier.

Ecuador wil dat de natuurreservaten op zee worden uitgebreid omdat ze inmiddels te klein van omvang zijn. Het plan is om samen met andere Latijns-Amerikaanse landen een beschermde corridor naar de kust van Costa Rica in het leven te roepen, die gelijk loopt aan een onderwatergebergte dat de gebieden verbindt.

Geen video? Klik hier.