Enschede eist ten onrechte 43.000 euro van man die moeder helpt

De rechter heeft de gemeente Enschede op de vingers getikt. Een bijstandsgerechtigde die van de gemeente 43.000 euro moest terugbetalen omdat hij niet op het opgegeven adres zou wonen, werd in het gelijk gesteld. Dat meldt Tubantia.

De gemeente ging ervan uit dat de man over zijn woonadres loog, omdat hij jaarlijks minder dan 10 kubieke meter water gebruikte. In werkelijkheid bleek de man wel degelijk op het opgegeven adres te wonen, zo kwam bij de rechter aan het licht.

Hij heeft psychische problemen en gaat elke dag naar zijn hulpbehoevende moeder die om de hoek woont. Hij zorgt voor haar, en zij doet zijn was en kookt voor hem. Daarom heeft hij in zijn eigen huis nauwelijks water nodig. Bij de gemeente was dat allemaal bekend: het stond al in een eerdere rapportage over de man uit 2018. Die rapportage was geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar zijn woonadres. Waarom dat een jaar later ineens veranderde, is niet duidelijk.