Epidemioloog: derde inenting heeft Israël gered

Terwijl Hugo de Jonge nog tot begin december wil wachten met het zetten van boostershots, begon Israël vier maanden geleden met de derde prik. Met dank aan die extra inenting heeft het land nu weer de meeste coronamaatregelen kunnen afschaffen. “Het lijdt geen twijfel dat de derde vaccinatie, de booster, Israël heeft gered”, verklaart hoogleraar epidemiologie Gabriel Barbash tegenover Deutsche Welle.

Terwijl Israël op de hoogtepunt van de nieuwe golf ruim 11.000 besmettingen per dag noteerde, zijn er nu nog maar enkele honderden bevestigde infecties. Ook het aantal ernstig zieke patiënten in de ziekenhuizen is fors gedaald. Het afgelopen etmaal noteerde het land drie sterfgevallen als gevolg van covid-19.

Hoewel Barbash boosterprikken een “krachtig gereedschap” noemt, waarschuwt hij wel dat ook het effect van de derde prik na verloop van tijd weer afneemt. “Daar moeten we klaar voor zijn.” Volgens Barbash blijft het in de tussentijd nodig om vast te houden aan enkele maatregen, zoals het dragen van mondkapjes.

De epidemioloog noemt Israël een “laboratorium voor de wereld”. Omdat het land dankzij een deal met Pfizer als eerste op grote schaal mensen inentte, kreeg het eerder te maken met afnemende immuniteit.