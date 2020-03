Het politieke commentaarduo van De Nieuws BV, Kee & Van Jole, bespreekt deze week hoe het kabinet omspringt met de coronacrisis en beschouwt de positie van minister van Defensie Ank Bijleveld.

Peter Kee, parlementair redacteur voor onder meer de talkshow Op1, stelt naar aanleiding van het optreden van minister Ferd Grapperhaus tijdens de persconferentie van maandag dat in de wandelgangen al een parlementaire enquête verwacht wordt. Volgens de Binnenhof insider wilde de bewindspersoon bij de persconferentie duidelijk maken dat er krachtig opgetreden gaat worden. “Het deed me aan Opstelten denken, die kon ook zo’n toon aanslaan en dan wist je meteen dat het mis zou gaan.” Kee stelt dat er nogal wat gemord wordt in Haagse kringen over het optreden van de minister van Justitie en Veiligheid.

Van Jole memoreert dat de minister geen duidelijk antwoord gaf op de vraag of de Nationale Dodenherdenking op de Dam afgelast zou worden. “Terwijl hij net de maatregelen had uitgestippeld die een dergelijke herdenking verbieden. Het lijkt alsof hij de gevolgen van zijn beleid niet kan overzien.”

Presentator Renze Klamer wil van Van Jole weten wat hij denkt van de uitzonderingen op het samenscholingsverbod zoals die gelden voor religieuze bijeenkomsten. Volgens de eindredacteur van Joop is die uitzondering logisch omdat dergelijke samenscholingen, net als demonstraties, beschermd worden door de Grondwet. “Daar kan het kabinet niet zomaar overheen stappen. De Grondwet dient juist om te voorkomen dat de regering dat kan doen.”

Kee geeft daarna een uiteenzetting over de nieuwste pijnlijke episode rond Defensie-minister Ank Bijleveld. Die komt nu ineens met de bekentenis dat ze de Kamer onjuist heeft geïnformeerd over de 70 burgerdoden die een Nederlands bombardement in Irak tot gevolg had. Precies op het moment dat daar amper politiek actie tegen ondernomen kan worden.

