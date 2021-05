Druktemaker Pieter Derks heeft slecht nieuws. “Er is een nieuwe mutatie van Mark Rutte. Hij is in elk geval maandagavond in een tv-studio opgedoken bij Mariëlle Tweebeeke, die godzijdank al resistent was door ervaringen met andere Rutte-varianten en diens voorloper Jan-Peter Balkenende, al was dat vergeleken met Rutte achteraf gezien maar een verkoudheidje.”

“We weten natuurlijk dat Mark Rutte makkelijk muteert. Het is al een paar keer eerder gebeurd, maar toch is dit een klap die ons weer jarenlang op achterstand kan zetten, net nu een groot deel van de bevolking immuniteit begon op te bouwen. Tot nu toe bestaat maar een klein deel van Mark Rutte uit de nieuwe variant, maar dat aandeel lijkt snel te groeien. En het is een zeer besmettelijke variant, niet alleen voor ouderen en mastodonten, zoals Ton Elias, Frits Bolkestein, Hans Wiegel en Herman Tjeenk Willink die het al zwaar te pakken hebben, maar ook voor mensen met een actief politiek leven zoals Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Jesse Klaver, die ook niet bestand lijken tegen de nieuwe Rutte.”